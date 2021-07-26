Киев, 26 июля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Геополитическое значение Украины после запуска российского газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) будет уменьшаться. Об этом заявил глава исполкома Национального совета реформ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

ИА REGNUM Саакашвили

«Верить (России — прим. ИА REGNUM) нельзя, — сказал Саакашвили, отвечая на вопрос журналиста, можно ли верить гарантиям Москвы, что транзит голубого топлива через Украину после запуска СП-2 сохранится. — То, что геополитическое значение Украины после начала работы СП-2 будет уменьшаться, — это однозначно».

По его словам, «свои ресурсы» Украина должна разрабатывать, чтобы компенсировать потери.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге заявил, что очередной попыткой заговора против государства, организованной командой экс-президента страны Михаила Саакашвили, являлась акция протеста журналистов и оппозиционеров, которая состоялась 11 июля в Тбилиси.

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