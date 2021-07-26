Тбилиси, 26 июля, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Два человека, расклеивавшие в Тбилиси плакаты с изображением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, являющегося неформальным лидером оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), были оштрафованы. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба мэрии грузинской столицы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

По данным пресс-службы, группа лиц самовольно расклеила плакаты. На них, кроме бывшего грузинского лидера, на фоне радуги были изображены руководители оппозиционных телеканалов и лидеры некоммерческих организаций, выступающих за продвижение идей ЛГБТ в Грузии.

Сообщается, что на плакате также было написано: «Нет нацам! (так называют членов ЕНД, — прим. ИА REGNUM) Нет злу!»

В мэрии отметили, что активисты разместили плакаты в неположенных местах, что расценивается как искажение внешнего вида города. За это каждого нарушителя оштрафовали на 1 тыс. лари (около $325). Их имена не были названы.

Стоит отметить, что члены ЕНД неоднократно высказывались о необходимости обеспечить представителям секс-меньшинств право на продвижение их идей в Грузии.