Москва, 26 июля, 2021, 08:41 — ИА Регнум. У приложения «Моя Москва» за первое полугодие 2021 года появилось более 450 тысяч новых пользователей. С начала года им воспользовались более 5 млн раз, сообщается на портале мэра столицы.

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В приложении «Моя Москва» москвичам доступны многие повседневные услуги и сервисы города: запись к врачу, проверка оценок ребенка, оплата счетов и штрафов ГИБДД и т. д.

Наиболее востребованные услуги — информация об успеваемости ребенка в школе, пополнение карты «Москвенок», запись к врачу и запись питомца к ветеринару. С момента запуска приложения в 2019 году скачали 2,8 млн раз.

Как сообщало ИА REGNUM, мобильное приложение «Моя Москва» стало серебряным призером международного конкурса Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards.

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