Кызыл, 26 июля, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Туве 23 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, 31-летний водитель тяжёлого грузовика Shacman на круговом движении не уступил дорогу автомобилю Honda Accord и допустил столкновение.

МВД по Республике Тува 17.мвд.рф Авария в Туве

По данным полиции, у большегруза отказали тормоза. В этот момент в салоне легковой машины находились шесть человек, в том числе двое детей в возрасте одного года и семи лет.

«В результате происшествия от полученных травм на месте скончались три участника дорожного движения из автомобиля «Хонда Аккорд»: 25-летний водитель, пассажир с переднего сиденья и 7-летний ребенок с заднего пассажирского сиденья справа», — отметили в ведомстве.

Трое пострадавших, в числе которых годовалый ребёнок, госпитализированы в Республиканскую больницу в крайне тяжёлом состоянии.

У водителя грузовика, как отмечается, признаков алкогольного опьянения не обнаружено. В настоящее время устанавливается факт наличия или отсутствия алкоголя в крови водителя Honda.

Как сообщало ИА REGNUM, что в тот же день произошло трагическое ДТП на трассе в Барун-Хемчикском районе, в результате которого погибли пять человек. Среди погибших — три женщины и один несовершеннолетний.

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