Новосибирск, 26 июля, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Далеко не все дорожные работы, осуществлённые в Новосибирской области за 2019−2021 гг., оказались выполнены должным образом. Как сообщает 26 июля пресс-служба правительства региона, по итогам проведённой претензионно-исковой работы сведения о подрядчиках, руководителях и учредителях по 16 подрядным организациям включены в реестр недобросовестных поставщиков услуг. С такими организациями расторгнуто 33 контракта.

Дорога

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, региональным минтрансом проводится большая кропотливая работа с дорожно-ремонтными организациями.

«Продолжайте её вести для того, чтобы каждый подрядчик понимал, что спуску не будет и все оперативные дефекты надо устранять за свой счёт. Не менее важно минимизировать количество таких дефектов и нарушений, которые мы выявляем, усилением контроля соблюдения технологий на стадии производства ремонтных работ по контракту. Также важно, чтобы качественно ремонтировали дороги не только в рамках нацпроекта, но и в рамках региональных программ», — подчеркнул глава региона.

Известно, что на сегодняшний день из 260 объектов БКД и БКАД замечания к гарантийным обязательствам выявлены на 160 объектах (516 дефектов). Устранены замечания на 140 объектах (398 дефектов), составлены акты, подрядным организациям выданы предписания для их устранения, определенны максимальные сроки устранения.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущий ремонт в 2021 году в бюджете Новосибирска было предусмотрено 125 млн рублей. Этой суммы оказалось недостаточно, поэтому 8 июля принято решение о выделении ещё 278 млн рублей из регионального бюджета.

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