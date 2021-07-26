Москва, 26 июля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. За последние полгода жители Москвы приобрели у города 671 машино-место, сообщает 26 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парковка

Как рассказал вице-мэр столицы Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в информации, на объекты была предоставлена скидка в размере 40% от рыночной стоимости.

«По итогам первых шести месяцев этого года москвичи приобрели по преимущественному праву 671 машино-место, — сказал заместитель мэра. — Для сравнения: за весь 2020 год было продано 852 таких объекта».

По словам Ефимова, до конца 2021 года столица предложит жителям 1,8 тыс. машино-мест по преимущественному праву.