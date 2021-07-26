В России создали карбоновый кузов для Porsche 911
Москва, 26 июля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Тюнинг-ателье TopCar Design разработало уникальный карбоновый кузов для Porsche 911 Turbo/Turbo S восьмого поколения. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Проект по созданию нового кузова называется Stinger GTR Сarbon Edition. Карбоновый комплект состоит из 84 деталей. Кроме того, специалисты компании оснастили немецкую модель коваными колёсными дисками и спортивной системой выхлопа из титана.
Стоит отметить, что новый обвес TopCar Design может быть смонтирован на Porsche 911 на заводские крепления без подгонки.
На рынок новый «пакет» выйдет совсем скоро — до конца июля нынешнего года. Стоимость комплекта будет намного дороже обвеса Stinger GTR второго поколения, который стоит около 50−52 тыс. долларов (3,7−3,85 млн рублей).
Ранее компания Porsche представила новый кроссовер Macan. В качестве основного мотора модель оснащена турбированным двухлитровым «движком» V4 максимальной мощностью 261 л. с. (400 Нм).
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