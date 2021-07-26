Москва, 26 июля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Тюнинг-ателье TopCar Design разработало уникальный карбоновый кузов для Porsche 911 Turbo/Turbo S восьмого поколения. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Instagram.com/topcar_design/ Porsche 911 от TopCar Design

Проект по созданию нового кузова называется Stinger GTR Сarbon Edition. Карбоновый комплект состоит из 84 деталей. Кроме того, специалисты компании оснастили немецкую модель коваными колёсными дисками и спортивной системой выхлопа из титана.

Стоит отметить, что новый обвес TopCar Design может быть смонтирован на Porsche 911 на заводские крепления без подгонки.

На рынок новый «пакет» выйдет совсем скоро — до конца июля нынешнего года. Стоимость комплекта будет намного дороже обвеса Stinger GTR второго поколения, который стоит около 50−52 тыс. долларов (3,7−3,85 млн рублей).

Ранее компания Porsche представила новый кроссовер Macan. В качестве основного мотора модель оснащена турбированным двухлитровым «движком» V4 максимальной мощностью 261 л. с. (400 Нм).

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