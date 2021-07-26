Чита, 26 июля, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, намерены добиться снижения заболеваемости COVID-19 в районах. Как сообщает 26 июля пресс-служба правительства региона, в 14 муниципальных образованиях наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В «красной зоне» по заболеваемости находятся Нерчинский, Петровск-Забайкальский, Шелопугинский, Дульдургинский, Агинский, Могойтуйский, Красночикойский, Улетовский, Чернышевский, Шилкинский, Тунгокоченский, Читинский, Каларский районы, город Чита.

«Отмечу, что у нас очень устойчивая тенденция снижения в Чите. За неделю 773 случая, что на 9,8 процента ниже. Но в районах, к сожалению, мы не наблюдаем снижения заболеваемости. Даже за истекшую неделю. Рост 3,1 процента, 1333 случая суммарно за неделю», — пояснил и.о. начальника Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Евгений Гредюшко.

Лидерами по показателям заболеваемости стали Каларский, Красночикойский, Дульдургинский и Петровск-Забайкальский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой: на 26 июля 2021 года общее число жертв COVID-19 составляет уже 1129 человек (+27 за выходные дни).

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