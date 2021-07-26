Москва, 26 июля, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Власти Москвы безвозмездно предоставят 19 квартир некоммерческим организациям, которые реализуют проекты тренировочного сопровождаемого проживания людей с ментальными особенностями. Об этом 26 июля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анастасия Ракова

Перед предоставлением объектов недвижимости будет проведён отбор организаций. Планируется, что данная мера позволит выйти в самостоятельную жизнь шести десяткам человек.

«Уже есть примеры, когда НКО стали организаторами сопровождаемого проживания, а город безвозмездно передал им помещения и квартиры, — приводит портал слова вице-мэра столицы Анастасии Раковой. — Молодые люди с инвалидностью благодаря этой программе по-настоящему приобретают независимость. Теперь принято решение масштабировать такое сотрудничество и помочь молодым людям выйти из социального учреждения, стать самостоятельными активными горожанами».

По словам заместителя мэра, в проекте смогут принять участие порядка 60 человек, ранее проживавших в психоневрологических интернатах.

Приём документов от некоммерческих организаций будет проводиться с 1 по 15 августа.