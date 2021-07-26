Улан-Удэ, 26 июля, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано десять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 1640, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах на лечении в настоящее время остаются 1332 пациента, у 1177 из которых заражение осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации находится 137 тяжёлых больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1840 койки: занято — 1332, свободно — 508 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,4%», — отметили в штабе.

На амбулаторном лечении и под наблюдением врачей находятся более 5 тыс. человек.