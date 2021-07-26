Чита, 26 июля, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где ежедневно стали выявлять более 200 новых носителей коронавируса, намерены добиться снижения количества заболевших COVID-19 среди работников промышленных предприятий. Как сообщает 26 июля пресс-служба правительства региона, рост заболеваемости в этой сфере обусловлен групповой заболеваемостью среди сотрудников предприятий, работающих вахтовым методом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Почти треть среди всех отраслей занимают промышленные предприятия. Вахта не справляется, руководство не справляется, нужно спланировать мероприятия по вакцинации и контролю соблюдения противоэпидемиологических мер. Необходимо снизить за две-три недели в два-три раза количество заболевших в отраслях», — подчеркнул губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой: на 26 июля 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 55 192, причём 880 из них обнаружили за выходные дни (24−25 июля 2021 года).

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