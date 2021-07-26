Москва, 26 июля, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Жители Москвы за январь — июнь 2021 года без торгов купили у города 671 машино-место со скидкой в разных административных округах, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины в сугробах

Размер скидки составил 40% от рыночной стоимости машино-места. Больше всего машино-мест по преимущественному праву приобрели жители юго-востока, запада и севера столицы — 275, 138 и 97 соответственно.

До конца 2021 года власти Москвы предложат горожан ещё более 1,8 тысячи машино-мест со скидкой почти во всех округах.

Как сообщало ИА REGNUM, более 80% реализованных машино-мест находятся в Москве в отдельно стоящих гаражах.

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