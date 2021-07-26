Джакарта, 26 июля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в индонезийской провинции Центральное Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, толчки были зафиксированы 26 июля в 10:52 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в 55 км от округа Тоджо Уна-уна. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,6 произошло в индонезийской провинции Лампунг.