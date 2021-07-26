Кызыл, 26 июля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Туве возобновлена работа общественного транспорта в выходные дни. При этом запрет на передвижение жителей без производственной надобности и на посещение водных объектов сохраняется, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Социальная дистанция в маршрутке

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"Ранее по решению оперативного штаба при правительстве Республики Тыва в выходные дни с 21:00 16 июля по 06:00 часов 19 июля общественный муниципальный транспорт прекращал свою работу», — отметили в правительстве.

Кроме того, было приостановлено движение пригородных маршрутов.

Добавим, что в республике также продолжает действовать запрет на нахождение на улице детей до 14 лет без сопровождения взрослых.