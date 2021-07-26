Чита, 26 июля, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 26 июля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 55 192, причём 880 из них обнаружили за выходные дни (24−25 июля 2021 года).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 49 288 пациентов (+742 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1129 человек (+27 за выходные дни).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 215 находится в тяжёлом состоянии (+12 за выходные дни), 78 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+6 за выходные дни).

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