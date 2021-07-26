Пекин, 26 июля, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Компания GAC представила в Китае новый кроссовер GAC GS8 с новым дизайном экстерьера. Об этом сообщается на портале Car.ru.

GAC Group GAC GS8

Автопроизводитель оснастил GAC GS8 нового поколения новой оптикой и задними фонарями. Передняя часть выглядит более агрессивно за счет модернизированной радиаторной решетки. Кроме того, у кроссовера были изменены бамперы.

GAC GS8 стали заметно крупнее. Длина модели равна 4 876 мм, ширина — 1 910 мм, а высота составляет 1 770 мм. Дорожный просвет — 220 мм.

Кроссовер GS8 оборудован безальтернативным турбомотором производительностью 190 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрена восьмиступенчатая коробка передач. Привод у модели полный. Также новинку в будущем могут оснастить гибридной установкой.

Внутри модели установлен трехзонный климат-контроль, система предотвращения столкновения, круиз-контроль, видеокамера кругового обзора и панорамная крыша с люком.

Ранее в Китае был представлен большой кроссовер Geely Xingyue L. Стоимость начальной версии модели составляет 148 тыс. юаней (около 1,7 млн рублей).

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