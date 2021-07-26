Москва, 26 июля, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Москве 26 июля ожидается до 27 градусов тепла, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Тёплая погода

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«Сегодня синоптическая карта столичного региона будет определяться областью повышенного атмосферного давления с преобладанием солнечной, сухой и по-летнему теплой погоды при среднесуточной температуре воздуха на три градуса выше климатической нормы», — рассказали синоптики.

Воздух в столице, согласно прогнозу, прогреется до 27 градусов выше нуля, в Московской области — до 28 градусов. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, аномальное похолодание ожидается в начале предстоящей недели в ряде регионов Урала и Западной Сибири.