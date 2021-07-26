Горно-Алтайск, 26 июля, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Майминский район, где диагноз подтвердился у 35 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также новые носители зарегистрировано в Усть-Коксинском, Усть-Канском, Улаганском, Чемальском районах и Горно-Алтайске. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 19 222. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 17 768 человек.

«Ранее в регионе зарегистрирован 301 летальный случай у пациентов с COVID-19, в том числе 256 — от COVID-19, 45 — от иных причин», — добавили в штабе.