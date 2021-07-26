Москва, , 08:03 — REGNUM Радиокомплекс самолета, создание которого началось в Воронеже на случай ядерной войны, позволит доводить приказы войскам в радиусе 6 тыс. километров. Об этом рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Самолет Анна Алябьева © ИА REGNUM

По словам собеседника агентства, воздушное судно, которое в ближайшем будущем получат Воздушно-космические силы (ВКС) России, будет создано на базе широкофюзеляжного Ил-96−400М.

«ВКС получат два воздушных командных пункта», — рассказал источник, добавив, что в перспективе заказ третьего такого самолета также не исключен.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июля президент РФ Владимир Путин в ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2021 заявил, что уже в ближайшее время самолёт МС-21 должен выйти на трассу.

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