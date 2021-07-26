Иерусалим, 26 июля, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Удар по военной базе движения ХАМАС в секторе Газа нанесла Армия обороны Израиля. Об этом 26 июля сообщила армейская пресс-служба.

(сс) Osps7 Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС

Удар был нанесён в ответ на запуск воздушных шаров с прикреплёнными к ним взрывчаткой и горючими веществами с целью поджогов на израильской территории. По данным Армии обороны Израиля, военная база ХАМАС была расположена в непосредственной близости к гражданским объектам инфраструктуры, в том числе к школе.

«Армия обороны Израиля продолжит решительно противодействовать попыткам террора со стороны сектора Газа», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, с 21 мая между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновениях палестинцев с пограничной полицией Израиля на западном берегу реки Иордан, в районе населенных пунктов Бейта и Бейт-Даджан в провинции Наблус.