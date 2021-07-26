Москва, 26 июля, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Москве пешеходный мост через Яузу будет достроен до конца 2021 года, сообщает 26 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство моста в Москве

Сооружение мостового перехода проводится в рамках строительства транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская».

»На данный момент выполнены выносы инженерных сетей в зоне всех четырёх опор. На 75% завершены монолитные работы четвёртой опоры», — приводятся слова вице-мэра столицы Андрея Бочкарёва.

Он добавил, что также ведётся сборка металлоконструкций пролётного строения моста.

Согласно планам, основные конструкции нового моста будут выполнены в сентябре, а до конца 2021 года ожидает полное завершение строительства.