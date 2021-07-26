Москва, 26 июля, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск госкорпорации «Роскосмос» к одному из своих активов — НПО «Техномаш». Претензии пока суд не принял к производству и дату слушаний не назначил, передаёт ИА REGNUM.

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Иск госкорпорации к ФГУП «НПО «Техномаш» подан 22 июля 2021 года. Сумма претензий — 19 892 917,35 рубля.

Это не единственный спор между сторонами. 29 июля 2021 года будет рассмотрена просьба ФГУП о рассрочке исполнения судебного акта по другому делу. Ранее с компании было взыскано в пользу Роскосмоса 6,8 млн рублей пени. Истец первоначально запрашивал 21,4 млн рублей.