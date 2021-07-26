Чита, 26 июля, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Забайкалье борется с наводнением и уже начало подсчитывать убытки. Как сообщает сегодня, 26 июля, пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова заместителя губернатора Татьяну Цымпилову, после третьей волны паводков в Забайкалье ущерб на объектах социальной сферы составляет более 272 миллионов рублей.

ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю, цитата из видео Наводнение в Забайкалье

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На территории края пострадали 27 школ, шесть детских образовательных учреждений, семь домов культуры, один музей, 13 учреждений здравоохранения, одна детско-юношеская спортивная школа, стадион с площадкой ГТО.

«При этом в первую и вторую волну паводков в общем количество разрушений было меньше — 46 объектов», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, с наступлением третий волны поводка в Забайкалье вода зашла на территорию 14 населённых пунктов Чернышевского, Нерчинского, Сретенского и Шилкинского районов, пострадали порядка восьми тысяч человек.

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