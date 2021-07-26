Иркутск, 26 июля, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Председатель иркутского парламента Александр Ведерников обеспокоен ростом цены на кислород. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона, проблема стала предметом обсуждения с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы России Тимофеем Нижегородцевым и руководителем Управления ФАС по Иркутской области Александром Кулишом.

Мастер Снов Баллоны с кислородом

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По информации министерства здравоохранения области, поставщики кислорода подняли цену в шесть раз (по сравнению с ценами 2020 года).

«Совершенно необъяснимая история. Иркутский авиазавод отпускал кислород медучреждениям до пика потребления по 26 тысяч рублей за тонну и по этой же цене отпускает сейчас. Но его объемов недостаточно. Лечебные учреждения вынуждены покупать кислород у предприятий Красноярска, Томска, Новосибирска, Новокузнецка, Хабаровска, где тонна кислорода стоит от 116 до 125 тысяч рублей. Здесь мы хотели бы рассчитывать на помощь ФАС, услышать, какая работа может быть уже сделана», — сказал спикер.

Ежедневно больницам Приангарья необходимо 30−35 тонн кислорода. Тимофей Нижегородцев пояснил, что текущая цена на кислород была сформирована повышенным спросом из-за пандемии.

«Правительство России, федеральное министерство промышленности и торговли предпринимают усилия, чтобы увеличить производство кислорода, сбалансировать предложение и спрос. Этим вопросом занимаются в ежедневном режиме, внимание уделяется на самом высоком уровне», — пояснил заместитель руководителя ФАС РФ Александр Кулиш.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со значительным ростом числа заболевших COVID-19, Иркутской области потребовался больший объем кислорода.

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По состоянию на 25 июля число умерших в Приангарье пациентов с COVID-19 достигло 3644 человек, причём 29 из них добавили в сводку за последние сутки. Госпитализированы 5592 (+60 за сутки).

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