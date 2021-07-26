Москва, 26 июля, 2021, 07:34 — ИА Регнум. В трёх столичных аэропортах задержали и отменили 24 авиарейса, сообщает 26 июля сервис «Яндекс.Расписания».

Yarregion.ru Самолет

По данным онлайн-табло на 7:27, во «Внуково» задержано два рейса, шесть отменено, в «Домодедово» задержано семь рейсов, пять отменено, в «Шереметьево» задержано три рейса, один отменён.

В аэропорту «Жуковский» отклонений от расписания не зафиксировано. Уточняется, что данные для онлайн-табло предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, груз гуманитарной помощи доставлен самолётом российской военно-транспортной авиации на Кубу.