Остров Итуруп, Сахалинская область, 26 июля 2021, 07:26 — REGNUM Одной из проблем отечественного рыболовства на Дальнем Востоке является сопротивление Китая распространению рыбы и морепродуктов из России, такое мнение высказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе беседы с представителями рыбной промышленности. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Ранее ИА REGNUM сообщало, Мишустин анонсировал меры по облегчению налоговой нагрузки для бизнеса на Курилах, а также введения режима свободной таможенной территории, кроме того, он рассказал о подписанном им постановлении о субсидиях на перевозку минтая с Дальнего Востока в европейскую часть России.
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