Остров Итуруп, Сахалинская область, 26 июля, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Одной из проблем отечественного рыболовства на Дальнем Востоке является сопротивление Китая распространению рыбы и морепродуктов из России, такое мнение высказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе беседы с представителями рыбной промышленности. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Есть проблема, что Китай ставит барьеры для наших биоресурсов, соответсвенно это тоже проблема, чтобы стоимость была разумной, и на экспорт стоимость, и на внутри. Территорию России надо использовать, еще раз попрошу наших коллег из Минсельхоза подумать над этим», — сказал Мишустин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Мишустин анонсировал меры по облегчению налоговой нагрузки для бизнеса на Курилах, а также введения режима свободной таможенной территории, кроме того, он рассказал о подписанном им постановлении о субсидиях на перевозку минтая с Дальнего Востока в европейскую часть России.