Кабул, 26 июля, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Как минимум 43 мирных жителя были убиты террористами из радикального исламского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в центральной части Афганистана. Об этом 26 июля сообщает телеканал TOLOnews.

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Нападение на мирных жителей произошло в уезде Малистан провинции Газни. Отмечается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушили дома жителей уезда.

Телеканал Ariana News в свою очередь рассказал о пяти убитых талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Погибшие были представителями государственных сил безопасности в Кабуле, уточняется, что на телах убитых были обнаружены следы пыток.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поездка в Кабул стала опасна для жителей Афганистана из-за укрепления позиций террористов.