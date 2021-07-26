Барнаул, 26 июля, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 26 июля 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3847 человек, причём 61 из них добавили в сводку за выходные дни (24−25 июля 2021 года).

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Тяжелобольных насчитывается 758 (-27 за выходные дни), из них 231 подключены к аппаратам ИВЛ (+23 за выходные дни).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (14 919 человека, +153 за выходные дни) и ОРВИ (37 518 человек, +631 за выходные дни).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3153 детей (+66 за выходные дни).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (60 727 человек, +818 за выходные дни) новый вирус победили 48 562 человека (всего +229 за выходные дни).

Данные о темпах вакцинации на 26 июля оперативный штаб опубликовать не стал, ссылаясь на технические сложности.

Напомним, по состоянию на 25 июля 2021 года от коронавируса в крае привились всего 459 806 человек (+4737 за последние сутки).

Всю последнюю неделю темпы прививочной кампании на Алтае, вопреки просьбе президента РФ, неуклонно снижались. Напомним, для достижения коллективного иммунитета (его нужно сформировать к осени) необходима иммунизация 60% населения. В Алтайском крае это более одного миллиона человек.

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