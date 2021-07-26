Остров Итуруп, Сахалинская область, 26 июля, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Для увеличения поставок минтая на российский рынок государство будет субсидировать железнодорожные перевозки минтая из Дальневосточного федерального округа в центральную часть страны. Постановление о правилах предоставления господдержки подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Пономарёв ИА REGNUM Вулкан Богдана Хмельницкого. Остров Итуруп

Такую меру поддержки внутреннего рынка премьер-министр анонсировал в беседе с представителями рыбной промышленности во время посещения острова Итуруп в рамках рабочей поездки на Дальний Восток.

«Такой механизм поддержки позволит увеличить объ ё м поставок минтая с территории Дальневосточного федерального округа в центральную часть нашей страны, снизить стоимость транспортировки», — отметил Михаил Мишустин.

Посещение Мишустиным одного из островов Курильской гряды уже вызвало международный резонанс, так, генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил о том, что Страна восходящего солнца планирует заявить по этому поводу официальный протест.