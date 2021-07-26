Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил банкротный иск, адресованный ООО «Фабрика нетканых материалов «Невская». Претензии к предприятию есть у налогового органа, но иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

Исковое заявление к фабрике от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 25 по Санкт-Петербургу поступило 24 июля 2021 года. Сумма исковых требований — 544 663,34 рубля.

Предприятие было создано в сентябре 2016 года. Директор и владелец 20%-ной доли в компании Андрей Крышко. Ещё 40% у ООО «Ресурсавто» и 20% — у Ии Теплинской. Помимо этого, 20% числится как собственная доля компании после выхода одного из совладельцев. Основной вид деятельности фабрики — производство нетканых текстильных материалов и изделий из них (кроме одежды).