Омск, 26 июля, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Лобовое столкновение двух автомобилей на трассе Крутинка — Китерьма в Омской области не оставило шансов выжить четверым людям, в том числе — водителям транспортных средств — участников ДТП. Также пострадали семеро пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних.

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Как сообщает территориальное ГУ МВД РФ, трагедия случилась утром 25 июля в районе четвёртого километра: 36-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем УАЗ, за рулём которого находился мужчина 1960 г.р.

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В результате ДТП водитель, а также пассажиры ВАЗа — женщина и мужчина (личности в настоящее время устанавливаются) — скончались на месте происшествия. Позднее в стационаре скончался водитель УАЗа.

Прокуратурой Крутинского района Омской области организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. На место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов по установлению всех обстоятельств и причин происшествия выезжал прокурор Крутинского района Валерий Лабзов.

В настоящее время следователем УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле прокуратуры.