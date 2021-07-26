Каракас, , 06:50 — REGNUM Народ Кубы стал объектом ряда пыток со стороны США. Об этом в ходе телевыступления заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Николас Мадуро Kremlin.ru

«Кубинский народ стал объектом беспрецедентных социальных, коллективных и экономических пыток», — сказал Мадуро.

По его словам, большинство людей во всём мире поддерживают суверенитет и самоопределение карибской нации: «Куба пользуется поддержкой всего мира, она вызывает еще большую солидарность».

Мадуро также подчеркнул, что вместе с митингами на Кубе, произошедшими 11 июля, были запущены два интересных процесса: расцвет солидарности с кубинским государством и процесс саморефлексии в кубинском обществе: «У кубинского народа есть сила и моральный дух, чтобы оправиться от любой агрессии».