Гавана, 26 июля, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Глава МИД Кубы Бруно Родригес выразил благодарность российским властям за поставку гуманитарной помощи. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Гуманитарная помощь

«Я благодарен за отправку гуманитарной помощи от властей Российской Федерации, которая является символом прекрасных отношений, дружбы и солидарности, объединяющих наши братские страны», — написал Родригес.

Ранее стало известно, что два российских грузовых самолёта доставят на Кубу гуманитарный груз с продуктами питания и средствами индивидуальной защиты. Один из самолётов уже прибыл в международный аэропорт «Хосе Марти».