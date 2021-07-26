Остров Итуруп, Сахалинская область, 26 июля, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал меры по поддержке экономики Курильских островов в ходе посещения острова Итуруп, состоявшегося в ходе рабочей поездки в регионы Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Остров Итуруп, Курильская гряда

«Мы буквально на днях обсуждали с президентом России тот набор мер, который можно внести сюда, на Курилы, для того чтобы инвестиционная деятельность, экономическая деятельность была более эффективной. И этот набор мер беспрецедентный. …

Мы обсуждаем в первую очередь возможности, на сегодняшний день, режима свободной таможенной территории, для того чтобы была возможность импортировать, завозить необходимые инструменты, оборудование, товары. …

Здесь возможно в том числе и освобождение от обязанностей налогоплательщиков по налогу на прибыль, по налогу на добавленную стоимость, по имущественному налогу, по налогу на землю, по налогу на транспортные средства. Это всё возможно.

Мне кажется, что это было бы хорошим решением для многих инвесторов и просто активных людей, которые здесь проживают, и это было бы интересно для западных инвесторов, для той же Японии, которая в случае заинтересованности может создать здесь рабочие места. Этот специальный режим позволит активизировать здесь экономическую деятельность. …

Я доложу об этих предложениях президенту Российской Федерации, и, я думаю, будет принято соответствующее решение, думаю, что оно будет очень интересным для всех, кто здесь работает и кто хотел бы здесь работать, включая западных инвесторов и партнеров из других стран», — рассказал Мишустин на встрече с представителями рыбной промышленности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин попросил Мишустина обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах и отметил, что хочет «заинтриговать» участников экономической деятельности.