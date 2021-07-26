Москва, 26 июля, 2021, 06:35 — ИА Регнум. В случае, если на столе у человека в жаркую погоду присутствует алкоголь, то он должен быть крайне лёгким и разбавленным. Об этом заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн.

geralt Алкоголь

«Жара и алкоголь несовместимы. Но если алкоголь все-таки присутствует на столе, то он должен быть очень легким, разбавленным. Может быть немного пива, с крепостью не более пяти объёмных процентов. Или, если так хочется какого-то вкуса алкогольного напитка, то тогда используем рецепт древних греков: разводим белое сухое вино пополам, как минимум, добавляем туда лимон ‑ и можно утолять жажду», — сказал Брюн.

При этом он призвал не усердствовать с данной рецептурой, поскольку в противном случае алкоголь накопится и его токсическое действие повредит организму.

Брюн отметил, что в жару приём алкоголя будет усиливать действие жары и нагрузку на сердце, в результате чего человека могут подстерегать инфаркты и инсульты.