Токио, , 06:30 — REGNUM Протест российской стороне в связи с рабочей поездкой премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп собирается правительство Японии. Об этом 26 июля сообщил журналистам в ходе регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Карта Курильских островов Asienspiegel.ch

По мнению Като, «визит премьер-министра России на Итуруп противоречит последовательной позиции Японии и заслуживает глубочайшего сожаления». Като завил, что правительству России будет выражен протест в самое ближайшее время.

В Японии восприняли поездку Мишустина на Дальний Восток и конкретно на остров Итуруп как ещё один повод недвусмысленно и твёрдо дать понять, что Курилы являются российской землёй и это неоспоримо.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония выразила недовольство ответом МИД РФ на протест японской стороны в связи с началом российских военных учений на южной части Курильских островов.

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