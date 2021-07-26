Токио, 26 июля, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию был получен у 16 человек, задействованных в организации летних Олимпийских игр в Токио. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба оргкомитета «Токио-2020».

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры в Токио

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Среди заразившихся инфекцией есть три спортсмена, проживающих в Олимпийской деревне. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом среди задействованных в организации и проведении Олимпиады составило 153.

Напомним, в Токио действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19. По этой причине организаторами Олимпийских игр в Токио было принято решение проводить спортивное мероприятие без зрителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении 19 случаев заражения коронавирусом за сутки на Олимпиаде в Токио.