26 июля 2021 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 10:14 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Турецкие военные в Афганистане больше не находятся под командованием НАТО

Как передает Sözcü, миссия НАТО в Афганистане завершилась в пятницу, 23 июля, без каких-либо официальных заявлений. В интервью немецкому информационному агентству dpa дипломаты и военные официальные лица подтвердили, что в настоящее время в Афганистане не осталось воинских частей, находящихся под командованием НАТО и что американские и турецкие силы, которые сохраняют свое военное присутствие в Афганистане, теперь находятся под командованием своих национальных армий. Представители НАТО также отметили, что миссия в Афганистане была самой «кровавой» военной миссией за всю историю альянса. По официальным данным, за последние 20 лет американские войска потеряли в Афганистане более 2300 человек, а немецкая армия — 59 человек.

На Турцию надвигается «большая волна беженцев»

Как сообщает Karar, мировые СМИ активно освещают вопрос «большой волны беженцев», надвигающейся на Турцию. В комментариях в национальной прессе и социальных сетях особо подчеркивается, что проблема беженцев превратилась в серьезную угрозу «национальной безопасности». «Число афганцев, прибывающих в Турцию через границу с Ираном, значительно увеличилось с середины мая, и нет никаких признаков, что оно начнет сокращаться», — пишет официальное китайское информационное агентство Xinhua в статье под заголовком «Турция столкнулась с наплывом афганских беженцев, спасающихся от беспорядков». По данным местных источников, 99% афганских беженцев — это молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. Фото и видео, распространяемые в социальных сетях, являются тому подтверждением. Как сообщает Xinhua со ссылкой на доклады о беженцах, на территории Турции проживает около 400 000 афганских беженцев. Афганцы составляют самое большое сообщество беженцев в стране после сирийцев.

Афганские женщины (сс) ArmyAmber

Количество жертв «зачистки» в рядах ВВС Турции достигло 23 364 человек

Как передает Cumhuriyet, на 5-м Международном симпозиуме в Стамбуле министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что за 6 лет борьбы с движением «Хизмет» после попытки военного переворота 15 июля 2016 года из рядов ВВС Турции уволено в общей сложности 23 364 человека. «Пусть никто не сомневается в том, что полученная новая информация, документы и данные позволят нам продолжить решительную борьбу, и мы пойдем до конца, куда бы нас ни привела эта борьба», — сказал Акар.

В Турецкой Республике Северного Кипра будет построен комплекс

Как сообщает Gazete Duvar, в ходе визита в Турецкую Республику Северного Кипра президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о строительстве комплекса, о котором говорят на протяжении последних нескольких дней. На территории комплекса в районе Метехан будет располагаться президентская резиденция, парламент и национальный сад. На специальной сессии Ассамблеи в Никосии Эрдоган, прибывший в Турецкую Республику Северного Кипра по случаю 47-й годовщины миротворческой операции на Кипре, обратился к депутатам с заявлением, в котором членов Республиканской турецкой партии и Коммунистическо-демократической партии возмутило следующее выражение: «Существование и единство ТРСК — это прежде всего политический вопрос. Мы не позволим некоторым беспечным людям вонзить ядовитые стрелы раздора в сердца турок-киприотов. Несмотря на то, что атмосфера единства, солидарности и братства, которую мы здесь демонстрируем, беспокоит некоторых в Америке, мы будем твердо идти к намеченной цели».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в ТРСК с официальным визитом по случаю 47-й годовщины Кипрской миротворческой операции Tccb.gov.tr

Турция не вправе втягивать нас в авантюру

Как передает Yeni Düzen, 2-й президент Турецкой Республики Северного Кипра Мехмет Али Талат заявил: «Турция не вправе втягивать нас в авантюру. Нас не спрашивали, когда вносили изменения в свою политику. Я не присутствовал на церемонии 20 июля в Турецкой Республике Северного Кипра, в которой принимал участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Я не собираюсь присутствовать на церемониях, которые могут бросить вызов миру и превратиться в примитивную политику». Он напомнил: «Создание федерации на острове расценивается как «заплатка» для греков. Если и есть место, «заплаткой» которого мы являемся, то это — Турция. Но нам никто не предлагает стать «заплаткой» греков. Нам предлагают равные условия».

Турция оказала грузинской армии поддержку

Как сообщает Haber7, в рамках соглашения о военном и финансовом сотрудничестве, подписанного между Анкарой и Тбилиси, министерство национальной обороны Турции передало в дар министерству обороны Грузии сервисные транспортные средства. В церемонии передачи, которая прошла в военной казарме в Орхеви близ Тбилиси, приняли участие министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Тбилиси Фатьма Джерен Язган, а также другие официальные лица. После того как Бурчуладзе и Язган осмотрели транспортные средства, полковник Алтынер и начальник управления стратегического планирования министерства обороны Грузии полковник Иосеб Нокалаишвили подписали соответствующий акт. В своем выступлении после официальной церемонии Фатьма Джерен Язган заявила, что Турция оказывала и продолжает оказывать материально-техническую поддержку вооруженным силам Грузии.

Эрдоган: «Мы договоримся»

Как передает TR724, в ходе выступления в Никосии турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о трех условиях США по Афганистану. Первое: осуществление дипломатических отношений с Турцией. Второе: мобилизация возможностей и передача полномочий Турции в области логистики. Третье: оказание Турции необходимой поддержки в случае возникновения финансовых и организационных проблем. В случае выполнения этих условий Турция возьмет на себя вопрос обеспечения безопасности международного аэропорта в Кабуле. «С талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть некоторые проблемы. Я полагаю, что нам будет проще договориться с ними. У Турции нет плохих намерений, поэтому нам удастся все обсудить и достигнуть консенсуса», — сказал Эрдоган.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром за завтраком Tccb.gov.tr

ОЭСР: «Молодежь Турции обеспокоена»

Согласно сообщению журналиста Sözcü Озлема Эрмиша Бейхана, с начала пандемии 65% молодого населения Турции осталось без работы. По результатам исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), направленного на выявление экономических проблем у молодежи в период пандемии, три из четырех молодых людей в Турции обеспокоены экономической обстановкой в стране. 65% молодых людей заявили, что во время пандемии потеряли работу, а 30% — что у них возникли умственное и психическое расстройства.

Реакция на план Эрдогана по Кипру

Как сообщает FOX TV, заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара о статусе квартала Вароши на Кипре вызвали бурную реакцию у администрации Греции, ЕС, США и Великобритании. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис назвал эти заявления незаконными и неприемлемыми, а верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил глубокую озабоченность этим решением, заявив, что оно угрожает мирным переговорам. «Мы решительно осуждаем заявление о том, что часть квартала Вароши будет передана под контроль Турции. Это абсолютно неприемлемо, идет вразрез с резолюциями ООН и с прошлыми обязательствами продолжить переговоры об урегулировании», — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе визита на Кипр Эрдоган заявил: «В Мараше начнется новая жизнь. В результате деятельности в области права собственности в Мараше откроются двери новой эры, которая принесет пользу всем и каждому».

США отвергли план Эрдогана по ТРСК

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, США отвергли предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о создании двух государств в ТРСК. На заседании Сената США по вопросу отношений между США и Турцией заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что санкции против Турции в связи системами противоракетной обороны С-400 остаются в силе и в случае дополнительных крупных закупок оружия у России будут введены новые санкции.

Виктория Нуланд Ssturner71

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Снятие ограничений, период отпусков и девятидневные каникулы привели к росту случаев заболеваемости «Дельта"-штаммом коронавируса. По официальным данным, количество новых случаев заражения в Турции выросло до 9 тысяч в сутки. Специалисты предупреждают о возможной новой волне пандемии из-за низкого уровня вакцинации.

Напряжение в отношениях США и Турции, начавшееся после закупки у России систем ПВО С-400, не ослабевает. Госдепартамент США заявил, что любая другая крупная сделка Турции по закупке оружия у России станет основанием для введения новых санкций.

Представитель группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил: «Обеспечение безопасности международного аэропорта, дипломатических миссий и посольств в Кабуле — это ответственность афганцев, и любые действия иностранных государств будут расцениваться как вмешательство во внутренние дела страны».

«Для нас больше не существует таких понятий, как Северный Кипр или Южный Кипр … Мы будем добиваться признания Турецкой Республики Кипр, и, я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим конкретные результаты», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после своего визита на Северный Кипр.

Немецкая полиция подтвердила существование «карательного списка», в который занесены имена 55 противников режима Эрдогана, и заявила, что их жизни угрожает опасность.