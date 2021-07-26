Гватемала, 26 июля, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Как минимум восемь человек погибли, ещё двое пострадали в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Гватемале. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба управления по борьбе с последствиями стихийных бедствий страны.

Ливень

Период дождей в Гватемале начинается в мае и заканчивается в ноябре. По последним данным, наводнения и оползни нанесли значительный ущерб инфраструктуре страны. Были срочно эвакуированы 5 636 человек, разрушены десятки зданий, повреждения получили более тысячи жилых домов.

Пострадали от удара стихии около 632 тыс. жителей страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новом наводнении, которое началось в ряде городов на юге Бельгии.