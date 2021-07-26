Вашингтон, 26 июля, 2021, 05:18 — ИА Регнум. Как минимум три человека погибли, семеро получили ранения в результате нескольких не связанных между собой перестрелок в городе Сиэтле в американском штате Вашингтон. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба полиции штата в Twitter.

Alexas_Fotos Стрельба

Первый случай со стрельбой произошёл рядом с баром, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции начали разнимать посетителей, начавших драку, и услышали выстрелы. Недалеко от бара полицейские обнаружили раненого мужчину, ему была оказана первая помощь, но он умер от полученных ранений до прибытия медиков.

Второй случай произошёл рядом с городским парком в 02:32 по местному времени (12:32 25 июля мск). Полицейские обнаружили двоих мужчин с огнестрельными ранениями, один из них скончался на месте, второй пострадавший был госпитализирован.

Кроме того, c огнестрельными ранениями были госпитализированы ещё три человека, а мужчина и женщина прибыли в одну из больниц города самостоятельно. Все инциденты никак не связаны между собой, в настоящее время полиция ведёт расследование всех зарегистрированных случаев с применением огнестрельного оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за неделю в США в результате инцидентов со стрельбой погибли 430 человек.