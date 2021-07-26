Тунис, 26 июля, 2021, 04:11 — ИА Регнум. Офисы исламистской партии «Ан-Нахда», чей лидер Рашид Ганнуши является председателем однопалатного парламента Туниса, разрушили и разграбили участники акций протеста в крупных городах страны. Об этом 26 июля сообщает радиостанция Mosaïque FM.

VOA Демонстрация протеста. Тунис

Демонстранты разграбили и сожгли офисы партии «Ан-Нахда» в городах Беджа, Кебили, Кайруан. Нападения на офисы исламистской партии начались после того, как граждане Туниса вышли на улицы городов, чтобы отпраздновать решение президента страны Каиса Саида. Глава Туниса объявил о приостановлении деятельности парламента, отмене депутатской неприкосновенности для всех депутатов и снятии с занимаемой должности премьер-министра страны Хишама Машиши.

В ряде городов страны отмечались стычки протестующих с полицией. Такие эпизоды зарегистрированы в городах Набель, Кассерин, Сусс, Сфакс и других. Здесь демонстранты протестовали против политического режима и требовали привлечь к ответственности виновных в ухудшении социально-экономической и эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало о временном приостановлении деятельности парламента президентом Туниса.