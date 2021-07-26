Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 03:52 — ИА Регнум. Традиционным завершением празднования Дня Военно-морского флота в Петербурге должен был стать артиллерийский салют от стен Петропавловской крепости и фейерверк в небе над городом. Одновременно салют и фейерверк были назначены и в Кронштадте, где находится Ленинградская военно-морская база Балтийского флота.

ВМФ России Подготовка к сигнальному выстрелу из Петропавловской крепости

Однако за несколько дней до парада по решению главного санитарного врача по Петербургу было решено не допускать зрителей к набережным Невы и Кронштадтского рейда, где проходили две части парада, во избежание создания условий, способствующих распространению коронавирусной инфекции. Как уже сообщало ИА REGNUM, сотни людей всё равно вышли к воде, чтобы увидеть парад вживую, и никто не смог им помешать.

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Однако в отношении салюта и фейерверка было принято радикальное решение об отмене праздничного действа в его самом известном месте, у стен Петропавловки. Опять же, судя по всему, пытались избежать появления толп зрителей, хотя они всё равно возникли на набережных и прилегающих улицах. Донести до огромного числа людей, привыкших к традиционному сценарию Дня ВМФ, информацию о том, что в этот раз салюта в привычном месте не будет, так и не удалось.

В итоге вместо трёх десятков орудийных залпов над Невой и тысяч фейерверков в небе в 22 часа из Петропавловской крепости прозвучал один единственный орудийный выстрел. Он, по приказу главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, дал сигнал на производство артиллерийского салюта и фейерверка в городе-крепости Кронштадт.

ВМФ России Сигнальный выстрел из Петропавловской крепости

Сигнальный выстрел доверили произвести лучшим воспитанникам Нахимовского военно-морского училища во главе с начальником учебного заведения, заслуженным ветераном ВМФ вице-адмиралом запаса Алексеем Максимуком. Утром 25 июля эти нахимовцы приняли участие в Главном военно-морском параде.

ВМФ России Вице-адмирал запаса Алексей Максимук

ВМФ России Гильза от сигнального выстрела в День ВМФ

Салют в Кронштадте организовали специалисты Сухопутных войск — артиллерийские расчёты Михайловской военной артиллерийской академии и гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа, всего более 200 военнослужащих.

«Всего было произведено 30 залпов из орудий Д-44 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибров 105 мм, 125 мм, 195 мм, 310 мм, что обеспечило различную высоту подъема фейерверочных изделий. Купола разрыва превысили в диаметре 300 метров», — отчитались в пресс-службе ЗВО.

Пресс-служба ЗВО Фейерверк

Главной новинкой фейерверка в Кронштадте стал 125-мм пусковой комплекс «Триколор» 2А96, обеспечивший за минуту выпуск более двух тысяч выстрелов, окрасивших небо над Финским заливом у Города воинской славы в цвета Государственного флага России.

«Кронштадт — одно из важнейших мест, связанных с историей военно-морских сил России. Флот и сегодня определяет жизнь этого города», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.