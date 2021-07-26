Вашингтон, 26 июля, 2021, 03:49 — ИА Регнум. Жизни 430 человек унесли за семь дней инциденты со стрельбой в США. Об этом 26 июля сообщает американская телекомпания ABC с опорой на данные, собранные организацией Gun Violence Archive из 6,5 тыс. открытых источников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

За период с 17 по 23 июля в США зарегистрировано как минимум 915 инцидентов, связанных со стрельбой. Погибли 430 человек, получили ранения 1007 человек. Организация отмечает, что в последние месяц наблюдается резкое увеличение количества таких инцидентов.

По данным организации за 2020 год в результате инцидентов, связанных со стрельбой, в США погибли около 43 тыс. человек. На сегодняшний день это максимальный показатель за всё время существования организации Gun Violence Archive, основанной в 2013 году. Специалисты опасаются, что в текущем году количество эпизодов со стрельбой может возрасти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате стрельбы в центре американского города Вашингтона.