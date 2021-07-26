Москва, 26 июля, 2021, 03:40 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск от правительства Москвы. Претензии поданы к ЗАО «ФЦСР», которое работало в сфере строительства, но на сегодня объявлено банкротом. Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Иск от правительства к ЗАО был подан 20 июля 2021 года. Сумма требований — 2 093 020 000 рублей. Детали спора пока не сообщались.

23 июля 2021 года также к акционерному обществу подал претензии и департамент городского имущества Москвы. Сумма этого иска — 328 414 159,73 рубля.

По открытым данным, ЗАО ранее выступало застройщиком проблемного ЖК «Квартал Триумфальный», на начальном этапе носившего название «Кутузовская миля».