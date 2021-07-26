Брянск, 26 июля, 2021, 03:25 — ИА Регнум. Скандальный спор о возвращении экспозиции 75-летия Победы на баланс брянского завода-банкрота — АО «85 ремонтный завод» будет рассмотрен арбитражным судом Центрального округа 8 сентября 2021 года. Исполнение решения суда, которым почти 300 объектов, включая танк Т-34, макеты орденов и памятных знаков, знамена, должны вернуть в конкурсную массу, приостановлено, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Свою просьбу о приостановке Бежицкая администрация Брянска обосновала тем, что в случае исполнения решения «переданное имущество будет включено конкурсным управляющим в конкурсную массу и продано, что, следовательно, может привести к невозможности поворота исполнения в случае удовлетворения кассационной жалобы».

Напомним, АО «85 ремонтный завод», подконтрольное Минобороны РФ, в мае 2019 года было обанкрочено. В ходе формирования конкурсной массы управляющий обнаружил, что в 2019 году музей завода передал местным властям экспозицию из 296 объектов наследия 75-летия Победы.

Управляющий потребовал вернуть имущество в конкурсную массу, но судья первой инстанции отметил, что предметы, переданные городу, являются историческим наследием и доступ к ним должен быть у всех. Более того, он добавил, что передача экспозиции в конкурсную массу умаляет значение подвига народа при защите Отечества. Истец в лице конкурсного управляющего с таким решением не согласился, заявив, что «предметы хранения не имеют статуса объектов культурного наследия», и во второй инстанции обжаловал его.

В результате был вынесен новый вердикт, по которому администрацию обязали передать экспозицию, которая в решении второй инстанции уже фигурирует как просто «имущество». Судьи (председательствующий — Н. В. Заикина) заявляют, что отсылка на то, что «предметы хранения являются историческим наследием, доступ к исследованию и изучению которого должен иметь неопределенный круг лиц», основана на неправильном толковании норм материального права. Суд обязал ответчика передать также собственнику и танк из сквера. И это, несмотря на то, что «Танк-34−85 в сквере им. А.А. Морозова» включен в перечень выявленных объектов культурного наследия приказом управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 5 февраля 2021 года.

Министерство обороны России и правительство Брянской области участвуют в деле третьими лицами.

Судьбу экспозиции 75-летия Победы пересмотрели: наследие вернут банкроту?