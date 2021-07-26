Минск, , 02:34 — REGNUM Введения США секторальных санкций против Минска ожидает по результатам своих переговоров с представителями администрации Белого дома экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская. Об этом 26 июля она заявила в ходе своего выступления перед представителями белоруской диаспоры в Нью-Йорке.

Светлана Тихановская Иван Шилов © ИА REGNUM

Тихановская пояснила, что в ходе таких встреч сложно получить конкретные обещания, но она надеется на реакцию США и ввод секторальных санкций в отношении Белоруссии в самое ближайшее время. Также Тихановская отметила, что не требовала введения санкций против России в связи с ситуацией в Белоруссии, так как оппозиция ведёт борьбу не против конкретной страны, а против режима.

По словам Тихановcкой, если будут угрозы суверенитету Белоруссии, то она будет добиваться санкций в отношении той страны, которая может «воспользоваться» слабостью режима в своих целях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США дали обещание продолжать введение санкций в отношении Белоруссии.

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