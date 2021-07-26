Москва, 26 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Москве 25 июля на «ВЭБ Арене» состоялся матч первого тура Российской премьер-лиги между московским «ЦСКА» и «Уфой». Игру смогли посетить только болельщики с QR-кодами.

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники стадиона проверяют QR-коды у посетителей

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники стадиона проверяют QR-коды у посетителей

На сегодняшний день жесткие ограничения на посещение спортивных и концертных площадок введены только в Москве. Три столичные арены «ВЭБ Арена» (ЦСКА), «Открытие Банк Арена» (Спартак) и «ВТБ Арена» (Динамо) вошли в реестр COVID-free зон. Это позволяет им собирать более 500 болельщиков, но только при наличии у них QR-кодов и документа, удостоверяющего личность. Стадион столичного клуба «Локомотив» в реестр не вошёл. Матч между московским «Локомотивом» и тульским «Арсеналом» прошёл при пустых трибунах.

Василий Иванов ИА REGNUM COVID-free пространство ВЭБ-Арены

Как сообщало ИА REGNUM, c 19 июля столичные власти объявили систему QR-кодов необязательной для посещения заведений общепита. Наряду с заведениями общепита ограничения были сняты со столичных музеев, кинотеатров и театров. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, данное решение связано с положительной динамикой вакцинации среди населения.