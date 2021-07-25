Москва, 26 июля, 2021, 00:37 — ИА Регнум. За прошедшую неделю российскими радиолокационными станциями были обнаружены 36 самолетов-шпионов и 11 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у границ РФ. Инфографику 25 июля опубликовала газета «Красная звезда».

(сс) Official U.S. Navy Page Запуск беспилотника

Российские радиолокационные станции (РЛС) в течение недели сопровождали 36 самолётов-разведчиков, принадлежащих иностранным государствам, и 11 БПЛА. Нарушений воздушного пространства России зафиксировано не было.

Два раза на сопровождение иностранных самолётов поднимались российские истребители с целью не допустить возможности нарушить границу России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 47 летательных аппаратах, которые проводили воздушную разведку вдоль границ РФ.