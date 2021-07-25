Санкт-Петербург, 25 июля, 2021, 23:59 — ИА Регнум. 24-летний фланговый нападающий «Валенсии» и сборной Португалии по футболу Гонсалу Гедеш отказался переходить в санкт-петербургский «Зенит». Португалец считает, что выступление в Российской Премьер-лиге не пойдет на пользу его карьере, так как уровень российского чемпионата не подходит его амбициям.

Soccer.ru Гонсалу Гедеш

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов предложить «Валенсии» 25−30 миллионов евро за Гонсалу Гедеша.

В прошедшем сезоне Гонсалу Гедеш принял участие в 34-х матчах за «Валенсию» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Португальский нападающий перешел в «Валенсию» 27 августа 2018 года из французского «Пари Сен-Жермена» за 40 миллионов евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает Гедеша в 25 миллионов евро. Соглашение футболиста с «летучими мышами» рассчитано до конца сезона 2022/23.